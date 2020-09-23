В Мадриде вступили в силу «ковидные» ограничения

Ограничения на передвижение населения для сдерживания нового коронавируса вступили в силу в пятницу в 22:00 по местному времени в десяти населенных пунктах автономного сообщества Мадрид, в том числе в испанской столице, передает ТАСС.

Новые меры затрагивают примерно 70% жителей этого региона (более 4,5 млн человек), который сильнее других автономных сообществ страны пострадал из-за пандемии: с начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 790 тыс. заболевших, из них 241 тыс. - в Мадриде.

Штрафовать тех, кто не соблюдает новые ограничения, должны начать лишь после того, как Высший суд Мадрида официально ратифицирует данные меры, что может занять несколько дней. Ранее за нарушение изоляции в автономном сообществе штрафы составляли от 600 до 600 тыс. евро.

Согласно указу Минздрава Испании, вводятся единые критерии, которые позволяют изолировать города с населением более 100 тыс. человек. Для этого уровень распространения инфекции в муниципалитете должен превышать 500 случаев на 100 тыс. человек в последние 14 дней. Кроме того, количество положительных ПЦР-тестов должно превышать 10% от общего числа, а отделения интенсивной терапии должны быть заполнены более чем на 35%.

В автономном сообществе Мадрид под данные критерии подпали десять городов, в том числе столица страны. В этих населенных пунктах вводятся ограничения на въезд и выезд. Покидать их территорию можно только по уважительным причинам: посещение больницы, банка, работы, суда, учебного заведения, возвращение к месту жительства, оказание помощи пожилым людям. Внутри самих городов перемещаться не запрещено, хотя озвучена рекомендация избегать перемещений, кроме случаев необходимости.

Кроме того, запрещается собираться группами более шести человек как на улице, так и в помещениях. Эта мера не распространяется на сожителей. Магазины и заведения сферы услуг должны сократить на 50% свою пропускную способность и закрываться не позднее 22:00 по местному времени. Что касается кафе, то внутри число посетителей придется уменьшить на 50%. Потребление напитков и еды за барными стойками запрещается, ресторанам придется закрываться не позднее 23:00 (00:00 мск). Исключение сделано для предоставления услуги еды навынос.

Также вводятся ограничения на работу автошкол, спортзалов и религиозных заведений.