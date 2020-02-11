Мурсия - регион Испании с наименьшим числом смертей от рака

В 2019 году в Мурсии от онкологических заболеваний скончались 2765 человек.
С показателем в 185 летальных исходов на 100 тыс. человек Мурсия признана регионом с самой низкой смертностью от рака в Испании.
За этот же период в Мурсии поставлено 503 онкологических диагноза на каждые 100 тыс. человек. Средний по стране показатель — 586 диагнозов.
Местные медики придерживаются принципа «легче предотвратить, чем лечить» и именно с ним связывают статистические данные. На лечение онкологических заболеваний в Мурсии власти потратили за год 61 млн евро.Темы: Общество Мурсия