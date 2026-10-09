Сегодня в 15:00 DGT начнёт специальную дорожную операцию к празднику Пилар. Она продлится до полуночи понедельника, 12 октября. По всей Испании ожидают 5,76 млн поездок на дальние расстояния.

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ВЫЕЗДА

🚘 Пятница с 16:00 до 22:00 🚘 Суббота с 09:00 до 13:00.

🚘 На обратном пути больше всего пробок ожидают в понедельник, 12 октября, с 16:00 до 23:00.

До воскресенья также продолжается усиленная проверка водителей, в том числе на предмет использования телефона за рулём.

Источник: DGT

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