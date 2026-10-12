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Сегодня по центру столицы прошли более 4300 военнослужащих и представителей силовых ведомств. В небо поднялись 82 самолёта и вертолёта, причём истребители Eurofighter впервые нарисовали над Мадридом испанский флаг.

🇪🇸 Парашютист с огромным 15-килограммовым флагом благополучно приземлился перед королевской трибуной. Легионеры маршировали со своим новым талисманом — двухлетним козлом по кличке Бабьека, а перед парадом успели даже потанцевать под Paquito el Chocolatero.

Не обошлось и без курьёзов: принцесса Леонор случайно уронила знак ордена Золотого руна. Поднимать награду пришлось самой наследнице, а прикрепить её обратно помог король.

Пока ещё премьера Педро Санчеса толпа встретила свистом.

Видео: El País