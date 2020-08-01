Минздрав назвал самый эпидемиологически проблемный регион Испании

За последнюю неделю в Испании выявлено 5667 случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения. Только в пятницу диагноз подтвердился у 1525 пациентов. А в четверг — у 1229. Этот показатель растёт уже третий день подряд.
Наихудшая ситуация наблюдается в Арагоне (511 новых случаев) и Мадриде (352). На третьем месте — Страна Басков (158 заряжённых за неделю).
На 100 тысяч жителей Испании приходится 57,46 больных коронавирусом. Самый высокий показатель, опять же, в Арагоне — 380,89. Далее следуют Наварра (143,53) и Каталония (145,75).
Что касается случаев госпитализации, то за семь дней таких было 472 (по состоянию на четверг). Это немного больше, чем неделю назад (438).
Общее число жертв COVID-19 в Испании за всё время пандемии составляет 28 445.Темы: Общество