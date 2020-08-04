Хуан Карлос покинул Испанию

Бывший король Испании Хуан Карлос покинул страну. По информации испанских СМИ, он находится в Доминиканской республике, вероятно, в отеле, принадлежащем одному из его друзей.
О своём решении улететь из Испании Хуан Карлос сообщил сыну, королю Фелипе. А его адвокат уточнил, что монарх остаётся в распоряжении испанской прокуратуры. В последнее время в Испании активно расследуют возможную причастность Хуана Карлоса к коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой.
По информации газеты ABC, экс-король сначала направился в муниципалитет Саншеншо (автономное сообщество Галисия), оттуда добрался до португальского города Порту, где сел на самолет и улетел в Доминикану. Известно, что один из его друзей живёт в Майами и владеет гостиничным комплексом в доминиканской провинции Ла-Романа.Темы: Общество Хуан Карлос I