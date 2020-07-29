Мадрид ввёл обязательное ношение масок

В Испании власти Мадрида ввели дополнительные ограничения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. О новых мерах объявила председатель правительства автономного сообщества города Исабель Диас Аюсо.
Как сообщает РБК со ссылкой на El Periodico, в городе сделали обязательным постоянное ношение масок: до этого момента Канарские острова и столица Испании не вводили требования носить маски даже на улицах. Кроме того, начнут действовать ограничения на количество посетителей террас кафе, ресторанов и баров, их посетителям запрещено собираться компаниями более десяти человек. Все ночные заведения и террасы будут закрываться в 1:30, а у тех, кто посещает такие заведения, в обязательном порядке будут собирать личные данные. Это делается для того, чтобы потом было легче отследить контактировавших с зараженными людьми.Темы: Общество Мадрид