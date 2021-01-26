Любительницу откровенных фотосессий отстранили от работы в испанской полиции

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Начальство решило отстранить от работы в полиции 40-летнюю Иоланду Молл из Эспаррегеры, которая прославилась своими откровенными фотосессиями и странными видео в TikTok.
Долгое время руководство закрывало глаза на фотографии и ролики Иоланда, где она часто предстаёт в полицейской форме. Но последний ролик переполнил чашу терпения. На нём Иоланда вместе с коллегой мчится на вызов в супермаркет Mercadona и, размахивая пистолетом, кричит, что не хочет умирать.
Иоланду пока отстранили на месяц, причём этот инцидент прокомментировал даже мэр Эспаррегеры, который осудил поступок агента и одобрил её отстранение.
Но Иоланда защищается: «Я же не снимала, когда мы входили в супермаркет. А что я делала до этого — моё личное дело».