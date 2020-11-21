Минздрав Испании: вакцинирование начнётся в январе и будет добровольным

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил в субботу в эфире Rac1, что начало вакцинирования населения страны от коронавируса запланировано на январь 2021 года. Оно будет добровольным, пообещал глава Минздрава. «Эксперты не рекомендуют делать его обязательным, потому что это не будет продуктивно», - объяснил он.
Очень важно информировать население, считает министр, чтобы люди сами понимали, насколько важно прививаться. По его словам, власти имеют законные основания сделать вакцинирование обязательным, но не пойдут на это, рассчитывая на сознательность граждан.
К маю — июлю большая часть испанцев уже должна иметь иммунитет к COVID-19, заявил Илья. «30 миллионов привитых людей в мае», - обозначил он главную цель.
В Минздраве утверждают, что система здравоохранения Испании полностью готова к вакцинированию. Уже сейчас в стране оборудованы 13 тысяч пунктов. Министр напомнил, что опыт массового вакцинирования у испанских медиков уже есть: когда-то им удавалось за девять недель привить от гриппа 14 миллионов человек.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласился потратить более 8 млрд евро на закупки сотен миллионов доз вакцин, разработанных компанией CureVac и корпорацией Pfizer совместно с BioNTech. А глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что Испания получит около 140 миллионов доз вакцины различных производителей.Темы: Общество