Испанец спровоцировал вспышку коронавируса в Австралии

Власти Австралии собираются депортировать гражданина Испании, который скрыл свой диагноз COVID-19 и спровоцировал вспышку заболеваемости в Австралии.
«Если бы этот человек был с нами честен, нам бы не пришлось на шесть дней вводить карантин», - заявили в местной полиции. «Он вынудил нас ужесточить меры со вторника», - добавили там.
Сообщается, что испанец мог заразить людей на работе, в отеле и в пиццерии Bar Woodville на юге Австралии. В результате число людей, которых он подверг риску заражения составило 5400 человек.Темы: Общество В мире