Учёные: коронавирус может вызвать вспышку другого опасного заболевания

Одним из негативных последствий пандемии коронавируса может оказаться вспышка кори у детей, предупредили ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне.
В своем исследовании, опубликованном в Lancet, они пояснили, что распространение вируса нарушило процесс вакцинации от других заболеваний во многих странах, передает РБК. Несмотря на то что многие из них начали восстанавливать прививочные кампании, к концу октября из-за задержек вакцинации в 26 странах 94 млн детей пропустили запланированные прививки от кори (в отчете авторы ссылаются при этом на данные Всемирной организации здравоохранения). Из-за этого дети рискуют заболеть, предупредили ученые.
«Данные мониторинга за первые шесть месяцев 2020 года предполагают, что число случаев заболевания корью снизилось в большинстве стран, однако это снижение скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает вспышки заболевания в будущем», — говорится в отчете медиков.Темы: Общество