Минздрав Испании: «Этот Новый год будет другим»

В этом году новогодние праздники будут совершенно особенными, пообещал министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Он не даёт конкретных прогнозов, но уверен, что «как в прошлом году» точно не будет. «Мы находимся в ситуации абсолютной неопределённости. Никто не знает, что будет через месяц», - заявил министр.
«Нам нельзя забывать, что вокруг нас циркулирует вирус и иногда приходится принимать меры», - отметил Илья, подчеркнув, что эти меры работают. В пример он привёл Канарские острова, где удалось добиться минимальной заболеваемости коронавирусом.
Комментируя грядущие новогодние праздники, Илья заявил, что не будет делать прогнозов: «Впереди ещё два месяца». Он не исключил, что к Новому году появится нормальная вакцина от «ковида», но заметил, что «это не точно».Темы: Общество