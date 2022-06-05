Мэр Хихона призвала отказаться от коротких сообщений в WhatsApp

Выступая на конференции, посвящённой городской среде, Гонсалес заявила: «Почти весь мир пользуется WhatsApp и состоит в каких-то группах WhatsApp. Что ж, установим правило: когда кто-то говорит нам «увидимся завтра» или «до завтра», давайте не будет отвечать просто «ok». По её словам, это поможет сэкономить электроэнергию.

Гонсалес уже не первый раз делает интересные заявления. Так, в апреле она неожиданно попыталась защитить мужчин, которые были замечены в насилии над женщинами. Мэр заявила, что «они не животные, а люди». «Я по-прежнему думаю, что они действуют не инстинктивно, а рационально, это не просто вышедшая из-под контроля физиология». Тогда Гонсалес подверглась серьёзной критике за такие слова.