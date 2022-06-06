В Испании прошли соревнования по сёрфингу среди собак

Пляж Салинас в Астурии принял первый в Европе чемпионат по сёрфингу среди собак.

Все участники соревнований в обязательном порядке прошли ветеринарный контроль, сообщает телеграм-канал "Испания". На всех собак надели спасательные жилеты.

Участники были разбиты на четыре категории по весу: до 5 килограммов, от 5 до 15, больше 15 и тандем (собака и её хозяин на одной доске).

В США и Австралии такие соревнования проводятся регулярно. Но для Европы этот чемпионат стал первым.