Мадрид впервые в истории стал пивной столицей мира

Впервые в истории Мадрид, а не Брюссель станет пивной столицей мира – там пройдут конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, сообщает в четверг газета ABC.

Генеральный директор Ассоциации пивоваров Испании Хакобо Олалла Мараньон считает, что проведение мероприятий в Мадриде будет способствовать укреплению престижа испанского пива, говорится на сайте организации.

"Возможность проведения этих мероприятий для международного пивоваренного сектора является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж нашей страны как одного из основных производителей в Европе", - заявил Мараньон.

Форум пивоваров - это ежегодное мероприятие, организованное The Brewers of Europe, которое представляет ассоциации производителей пива из 29 стран, более 11 000 компаний и объединяет пивоваров, поставщиков ингредиентов, оборудования и так далее. Впервые мероприятие будет проходить за пределами Бельгии, сообщает Ассоциация.

XXXVIII Конгресс EBC является одним из самых важных событий в области пивоварения в Европе и мире. Он проводится каждые два года с 1947 года и привлекает исследователей, технологов, ученых и других специалистов, работающих в области пивоварения, говорится на сайте.

Источник: РИА Новости