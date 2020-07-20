Мэр испанского городка запретил есть на улице семечки и конфеты

В муниципалитете Делейтоса (Каперсе) на западе Испании запретили есть семечки и конфеты на улице, чтобы остановить распространение коронавируса.
В городке проживают чуть меньше 700 человек. Мэр Хуан Педро Доминго решил пойти на такие меры после того, как в соседних населённых пунктах начали фиксировать вспышки COVID-19.
В частности, теперь запрещается есть на улице маленькие конфетки, которые продают в пакетах. Подростки часто покупают упаковку и делятся друг с другом. Это опасно, так как можно легко заразиться коронавирусом, решили в мэрии. То же самое касается и семечек.
«У нас впереди необычное лето. Это время встреч, каникул. И мы не может делать всё, что нам хочется. Нам всем надо привыкать к жизни в новых санитарных условиях», - отметил мэр.Темы: Общество