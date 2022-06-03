СМИ: Шакира и Пике расстались из-за измен футболиста

По данным издания, 45-летняя певица узнала, что Пике ей изменяет с другой женщиной. Из-за расставания Пике был вынужден переехать в свою старую квартиру, где он сейчас живет один. Отмечается, что в последнее время 35-летний игрок часто посещает каталонские ночные клубы вместе с одноклубником Рики Пучем. Репортеры замечали испанца, выходившего из клубов в 2-3 часа ночи, несмотря на утренние тренировки.

Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально. У пары двое детей.

Источник: РИА Новости