Мадрид возглавил список городов Европы по смертности от диоксида азота

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Мадрид и Барселона вошли в список европейских городов с наибольшей смертностью в результате вредных выбросов. Таковы результаты исследования, проведённого учеными из Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) при участии коллег из Швейцарского института тропиков и общественного здоровья (Swiss TPH) и Утрехтского университета. Выводы ученых опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health.
Вредные выбросы авторы разбили на две категории: диоксид азота (NO2) и мелкодисперсные частицы РМ2.5 (твердая и жидкая мельчайшая пыль от автомобилей, заводов и т.д.).
Мадрид признан городом с наивысшей смертностью от NO2. Барселона в этом списке заняла шестое место. А Мольет-дель-Вальес, также входящий в провинцию Барселона — седьмое. В десятку также вошли Антверпен, Турин, Париж, Милан, Брюссель, Херн, Аржантёй (Франция).
Что касается смертности из-за частиц РМ2.5, то тут картина совсем другая. В десятке худших представлены исключительно Италия, Чехия и Польша.