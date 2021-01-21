В Испании побит антирекорд по числу заболевших коронавирусом

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Заболеваемость коронавирусом в Испании снова растёт, побит новый антирекорд по числу заражённых.
В среду Министерство здравоохранения сообщило о 41 576 новых заболевших, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 15 января (40 197 человек). Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 2 412 318 человек в Испании.
Выросла и заболеваемость — до 736 случаев на 100 тысяч жителей. Это среднее значение за последние 14 дней.
Что касается летальных исходов, то в среду сообщили о 464 новых жертвах коронавируса. А всего с начала пандемии скончались 54 637 человек.