Испания планирует в ближайшее время отменить маски на улице

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Министерство здравоохранения Испании не исключает отмены обязательного ношения масок на улице уже в ближайшее время. Об этом заявил представитель ведомства Фернандо Симон.
При этом Симон подчеркивает, что отмена масок должна утверждаться отдельно на уровне каждого автономного сообщества в том случае, если заболеваемость там не превышает 150 случаев на 100 000 жителей. Стоит отметить, что в Галисии и Каталонии эта тема уже обсуждается.
По последним данным, общая заболеваемость в стране составляет 151 случай на 100 000 жителей.