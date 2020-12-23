Лучшим игристым вином в мире признали испанскую каву

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Новость для тех, кто подбирает шампанское к Новому году. В рейтинге шампанских и игристых вин (The Champagne & Sparkling Wine World Championships), организованном знаменитым критиком Томом Стивенсоном, лучшим игристым вином в мире стала кава Mascaró Brut Nature Pure из погребов Mascaró в муниципалитете Вильяфранка-дель-Пенедес (провинция Барселона).
Испания вообще стала триумфатором винных рейтингов в этом году. Так, по версии авторитетного американского журнала Wine Spectator, самое лучшее вино в мире в этом году — испанское. Это красное сухое Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 бренда Marqués de Murrieta (Логроньо, Риоха). Эксперты Wine Spectator присвоили ему 96 пунктов. Это самая высокая оценка. Это особенное вино, которое регулярно получает всевозможные премии. Его производят только в года отменного урожая, который собирают на винограднике Ла-Плана. В купаже — 85% винограда сорта Темпранильо и 15% — Масуэло. Лучшее в мире вино стоит 100 евро, но после публикации рейтинга его практически невозможно найти.
Что касается лучшей в мире кавы, то она значительно дешевле — 12 евро за бутылку. Mascaró Brut Nature Pure сделано на 80% из винограда сорта Парельяда и на 20% — из Макабео. В прошлом году этот же производитель из Каталонии одержал победу в рейтинге лучших в мире розовых игристых вин.