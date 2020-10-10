На Канарских островах запретили курить на ходу. Эта мера прописана в Официальном государственном бюллетене (BOE), обновлённом в пятницу. По мнению местных властей, это должно помочь в борьбе с ковидом.
Кроме того, обязательным остаётся ношение медицинских масок в общественных местах. Нельзя устраивать массовые мероприятия и вечеринки (если больше 10 человек) там, где ситуация с коронавирусом признана неблагополучной. Речь идёт об островах, на которых число заболевших превышает 50 человек на 100 тысяч жителей. Или островах, где хотя бы в одном муниципалитете заболеваемость превышает 100 человек на 100 тысяч. Кафе и рестораны должны закрываться не позже полуночи.Темы: Общество Лас Пальмас де Гран Канария