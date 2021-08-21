Жительница Севильи умерла от лихорадки Западного Нила

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Женщина, заразившаяся лихорадкой Западного Нила, скончалась в Испании. Это первый смертельный случай в результате этого заболевания в текущем году.
Погибшей – 73 года, она жила в провинции Севилья, передает РИА Новости со ссылкой на EFE. Как сообщило правительство Андалусии, женщина страдала хроническими заболеваниями.
В этом году в Испании были зафиксированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, все в Андалусии, в прошлом - несколько десятков случаев, несколько человек скончались от менингоэнцефалита.