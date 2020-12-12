Кто не сможет привиться от коронавируса в Испании?

Власти Испании анонсировали скорое массовое вакцинирование от COVID-19. И уже рассказали, кто будет прививаться в первую очередь. Однако, как выяснилось, не все смогут привиться от коронавируса. Существуют три основные категории граждан, для которых вакцина Pfizer/BioNTech будет недоступна. Они перечислены в докладе британского Комитета по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) и пояснении от американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration).
Вакцина Pfizer не будет доступна для людей младше 16 лет, так как в настоящее время имеется очень мало данных о её действии на юных пациентов. Фактически клинические испытания Pfizer не проводились на добровольцах младше 12 лет. Выборка детей в возрасте 12-15 лет также недостаточно велика, чтобы оценить все риски вакцинации.
Те, кто принимает антикоагулянты или просто имеет проблемы со свертыванием крови, не должны получать эту вакцину — такие инъекции им противопоказаны. Но, по словам медиков, здесь стоит оценивать каждый конкретный случай и взвешивать риски.
Кроме того, не рекомендуется прививать людей с подавленным иммунитетом. Не только из-за возможной реакции организма, но и потому, что пока мало данных о влиянии вакцины на эту категорию людей. Например, людей с ВИЧ во время клинических испытаний почти не было.
Вакцина Pfizer не рекомендована беременным и кормящим женщинам, поскольку «в настоящее время недостаточно данных, чтобы делать выводы о её безопасности». Более того, британские специалисты не советуют прививаться женщинам, которые собираются забеременеть в течение ближайших трёх месяцев. Опять же, потому, что пока неизвестно влияние вакцины на фертильность у женщин. Сейчас проводятся соответствующие эксперименты на животных, но они еще не завершены.
Ранее власти Испании рассказали, кого будут прививать от COVID-19.