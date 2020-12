Кто не сможет привиться от коронавируса в Испании?

Власти Испании анонсировали скорое массовое вакцинирование от COVID-19. И уже рассказали, кто будет прививаться в первую очередь. Однако, как выяснилось, не все смогут привиться от коронавируса. Существуют три основные категории граждан, для которых вакцина Pfizer/BioNTech будет недоступна. Они перечислены в докладе британского Комитета по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) и пояснении от американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration).