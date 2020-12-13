Эпидемиологические ограничения в Каталонии станут мягче

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Технический комитет по исполнению Каталонского плана гражданской защиты (Procicat) одобрил ослабление ограничительных мер, которое вступит в силу уже в понедельник.
Торговые центры смогут работать на 30% от своей проходимости. Концертные залы, выставочные центр и другие культурные пространства смогут одновременно принимать до тысячи посетителей, но не более 50% от вместимости помещения. Кроме того, должны соблюдаться требования к вентиляции.
Эти же требования (до 1000 человек) применяются и ко всем религиозным обрядам и общественным мероприятиям.
Остаются в силе ограничения не въезд и выезд из автономного сообщества. В пределах Каталонии разрешено перемещаться в выходные дни (с 6:00 пятниц до 6:00 понедельника).
Ранее сообщалось об ограничениях в других регионах Испании.