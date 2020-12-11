Испанские полицейские пересели в новенькие электрокары

Последние новости Испании на русском языке
Сотрудников испанской полиции и Гражданской гвардии снабдили новыми электрическими автомобилями.
Пока это 50 машин Nissan Leaf, на которых агенты будут патрулировать улицы испанских городов. Постепенно весь автопарк собираются сделать экологичным. Ранее полицейским уже вручили электрические мотоциклы.
50 новых электрокаров будут распределены по всей территории страны. Мадрид, Барселона, Санта-Крус-де-Тенерифе, Лас-Пальмас, Мелилья, Севилья, Малага, Валенсия, Аликанте, Ла-Корунья, Понтеведра и Балеарские острова, Сеута, Гранада, Уэльва, Кадис, Альхесирас, Мурсия, Кастельон, Жерона, Таррагона, Лерида, Алава, Гипускоа, Кантабрия и Хихон.