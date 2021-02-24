Криштиану Роналду отправил кота отдыхать в Испанию

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Кот породы сфинкс по кличке Пепе, принадлежащий Криштиану Роналду, отправился на отдых в Испанию. Об этом рассказала гражданская жена футболиста Джорджина Родригес в интервью журналу Instyle.
Кот стоимостью более 3 тысяч евро сбежал из дома Роналду в Турине, и его сбила машина. Полтора месяца он проходил лечение в отделении интенсивной терапии в ветеринарной клинике.
Сейчас Пепе гораздо лучше. Хозяева решили отправить его к сестре Джорджины в Испанию. Предполагается, что там кот отдохнёт и наберётся сил.