Испанская потребительская организация назвала самый эффективный дезодорант

Испанская некоммерческая потребительская организация OCU исследовала 10 дезодорантов, чтобы оценить, насколько они защищают от запаха и не оставляют ли следов на ткани. Большинство антиперспирантов представлены и на российском рынке: это бренды Dove, Nivea и Rexona.
Роскачество рассказывает о результатах испанского теста. В эксперименте участвовали следующие дезодоранты: Dove Original, Rexona Women Maximum Protection Clean Scent, Nivea Dry Comfort, Cien Total Invisible, Dove Invisible dry, Nivea Black & White Invisible Original, Sanex Dermo Extra Control, Mum Unperfumed, Instituto Español, Deliplus Mercadona Aloe.
Благодаря интенсивным отдушкам в составе все дезодоранты способны замаскировать запах. Но из-за них постоянно контактирующий с кожей антиперспирант может быть аллергенным (подробнее об аллергенности см. далее).
Несмотря на наличие в составе солей алюминия, а именно этот компонент отвечает за снижение потоотделения, большинство дезодорантов оказались малоэффективными и служили скорее защитой от запаха, нежели от мокрых пятен на одежде.
Защиту от пота обеспечили только Dove Original, Cien Total Invisible, Rexona Women Maximum Protection Clean Scent и Deliplus Mercadona Aloe. Чуть менее эффективен Nivea Dry Comfort. Остальные показали средний результат.
Несколько образцов так или иначе оставили следы на одежде. Хорошая новость в том, что они легко отстирываются. Итак, не оставляют пятен дезодоранты Nivea Dry Comfort, Dove Invisible Dry, Cien Total Invisible; не обманули и производители Nivea Black & White Invisible Original, которые вынесли заявление об отсутствии пятен на белой/черной одежде на лицевую сторону флакона. Свойство впитываться в ткань и оставлять белые отметки выявлено у Sanex Dermo Extra Control, Rexona Women Maximum Protection Clean Scent, Dove Original. Остальные образцы оставили незначительные пятна на ткани.
Восемь из 10 дезодорантов содержали потенциально аллергенные компоненты. Гипоаллергенными оказались только Dove Original и Mum Unperfumed (практически не продается в России).
Бутилфенил метилпропионал – синтетическая отдушка с ароматом лилии, которая теоретически может негативно влиять на эндокринную систему, содержится в дезодоранте Instituto Español. Но он не продается в нашей стране. Других отдушек и консервантов, связанных с возможными гормональными нарушениями, нет ни в одном проверенном дезодоранте.
Итого наверху рейтинга оказались следующие дезодоранты.