Число жертв коронавируса в Испании превысило 60 тысяч человек

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С начала пандемии от коронавируса в Испании скончались 60 370 человек. Число заболевших превысило 2,8 миллиона, сообщает Министерство здравоохранения.
Уровень эпидемиологической тревоги в стране оценивается как «крайне высокий». Заболеваемость составляет 816 человек за 100 тысяч жителей. Самая тревожная ситуация наблюдается в Валенсии (1622 заболевших на 100 тысяч жителей), Мурсии (1504), Кастилии-ла-Манче (1407), Кастилии-и-Леоне (1357), Эстремадуре (1342), Ла-Риохе (1284), Мелилье (990), Андалусии (984), Мадриде (983). Самая низкая заболеваемость зафиксирована на Канарских островах — 184 случая на 100 тысяч.
Но больше всего заболевших в абсолютном выражении зарегистрировано в Мадриде (более 533 тысяч) и Каталонии (более 512 тысяч).