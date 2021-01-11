Каждый третий испанец потерял кого-то из знакомых из-за коронавируса

Последние новости Испании на русском языке
Практически каждый третий испанец (27%) пережил потерю кого-то из знакомых от коронавируса, говорится в сообщении Центра Социологических исследований (CIS). 8,6% жителей Испании потеряли близкого друга или подругу. А 7,3% — родственника.
Половина опрошенных (49,3%) признали, что ситуация с коронавирусом их сильно беспокоит. 42,7% заявили, что обеспокоены, но «умеренно». А 2,2% вообще не переживают из-за пандемии.
Жизнь 43,1% респондентов круто изменилась в наступлением эпидемии. Большинство указывает на перемены в образе жизни, на работе, в состоянии здоровья и эмоциональном настрое. А 23,7% утверждают, что их это почти не коснулось.
Опрос проводился с 11 по 16 декабря. Были опрошены 2084 человека.