Дорожная полиция Испании оштрафовала снеговика

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Дорожная полиция напомнила столичным автолюбителям о необходимости по возможности оставаться дома в эти снежные дни.
Для привлечения внимания в официальном аккаунте ведомства в Twitter появился необычный пост. В нём сообщается, что «несмотря на все предупреждения, некоторые не понимают». «Водитель этого мотоцикла был оштрафован за отсутствие шлема и обязательных цепей противоскольжения», - говорится в нём. Надпись сопровождает изображение снеговика, сидящего на мотоцикле.
В полиции дали понять, что это шутка, но отметили, что вообще-то речь идёт о важных вещах: «А теперь серьёзно. Пожалуйста, оставайтесь дома. Выпавший снег превращается в лёд, в том числе на проезжей части. И если уж вам надо куда-то ехать, пользуйтесь метро. Или надевайте цепи или зимние шины».