Каталонские школы оборудуют очистителями воздуха

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В 72 тысячах школьных классов в Каталонии установят очистители воздуха, сообщил региональный министр образования Жозеп Баргальо.
Власти профинансируют закупку увлажнителей для тех учебных заведений, где в период холодов сложно обеспечить нормальную вентиляции воздуха. Это школы с плохими системами отопления, которые не позволяют часто проветривать помещения.
Как ранее сообщала noticia.ru, в Испании в период пандемии школы обязаны строго соблюдать ряд правил. Среди них — обязательное проветривание и дезинфекция помещений.