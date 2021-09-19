Последние новости Испании на русском языке
Каждый четвертый испанец хотя бы раз ездил на электросамокате, говорится в результатах исследования, проведённого Idealo.
При этом 90% опрошенных считают, что этому типу транспорта не хватает зарегулированности. 60% испанцев считают электросамокаты безопасным средством передвижения. Остальные 40% сомневаются в этом, указывая на то, что в последнее время резко выросло число несчастных случаев.
Как ранее сообщала noticia.ru, в Мадриде сотрудники городской службы парковки получили право выписывать штрафы тем, кто плохо паркует электросамокаты. В том числе прокатные. Для оформления штрафа парковщикам будет достаточно сделать три фотографии самоката и указать время. При этом размер штрафа составит от 30 до 200 евро. Нарушением будет считаться такая парковка электросамоката, которая мешает свободному передвижению пешеходов. В случае с самокатами из службы проката штрафовать будут компанию, котороя в свою очередь будет сама решать, как поступить с небрежным клиентом.