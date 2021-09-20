Премьер Испании не полетел в США из-за извержения вулкана

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Председатель правительства Испании Педро Санчес решил отложить поездку в США и направиться на Канарские острова из-за извержения вулкана на острове Пальма. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина королевства.
"Учитывая ситуацию, сложившуюся на острове Пальма, председатель правительства отложил запланированную на сегодня поездку в Нью-Йорк и сегодня вечером отправится на Канарские острова, чтобы следить за развитием событий", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
В воскресенье днем на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. По информации местных властей, была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова.
Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии, после того, как на острове заметно усилилась сейсмическая активность, магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.