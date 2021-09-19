Более 300 человек умерли в Испании после вакцины от коронавируса

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По меньшей мере 300 человек умерли в Испании с начала вакцинации от нового коронавируса после получения прививки от коронавируса.
По данным Испанского агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям, подавляющее большинство случаев связано с "клинической ситуацией" пациентов, передает ТАСС.
Кампания по вакцинации началась в королевстве в конце декабря прошлого года. Как уточняет испанский регулятор, по состоянию на 5 сентября было зафиксировано "в общей сложности 41 751 уведомление о нежелательных явлениях, что соответствует 62 уведомлениям на каждые 100 тыс. введенных доз".
Агентство конкретизировало, что более 8,5 тыс. нежелательных явлений были признаны серьезными, из которых 300 завершились летальным исходом. При этом регулятор подчеркнул, что эти явления "не могут считаться связанными с вакциной лишь из-за факта уведомления".
"В подавляющем большинстве случаев, зарегистрированных в Испании, смерть может быть объяснена предыдущей клинической ситуацией пациента и/или другими видами лечения, - уточнил регулятор. - Вакцинация не снижает смертность от причин, отличных от COVID-19, поэтому во время кампании вакцинации ожидается, что смерти от других различных причин будут продолжать происходить, иногда в тесной временной связи с введением вакцины, но не имея отношения к факту вакцинации".