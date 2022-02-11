Каталонским школьникам разрешат снять маски

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Каталонский советник по вопросам здравоохранения Хосеп Мария Аргимон заявил, что с 21 февраля будет отменён карантин во всех школах региона.
Кроме того, до конца второго квартала текущего года планируется отменить обязательное ношение масок в аудиториях. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала TV3.
Сейчас в классах обязательно нужно находиться в масках. А карантин вводится, если в классе заболевают коронавирусом одновременно пять человек или 20% от всех учеников.
Аргимон рассчитывает, что и другие регионы последуют примеру Каталонии.