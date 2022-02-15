В испанской полиции отменили обязательные требования к росту сотрудников

Последние новости Испании на русском языке
Национальная полиция Испании отменяет обязательные требования к росту сотрудников.
Ранее для службы в полиции рост мужчины должен был составлять не менее 165 сантиметров. А женщин — 160. Теперь эти требования отменяются. Но для некоторых подразделений их сохранят в виде исключения.
Так, по-прежнему действуют требования к росту сотрудников GEO (группа специального реагирования), а также полицейских, которые противостоят протестующим во время массовых беспорядков.
Считается, что отмена требований к росту откроет двери в полицию для большинства женщин. Сейчас в стране насчитывается 11 154 женщин-полицейских. Это примерно 16% от общего состава.
Средний рост мужчин в Испании — 176,6 сантиметра. А женщин — 161,26.
Ранее для поступления в Национальную полицию Испании отменили обязательный экзамен по орфографии.