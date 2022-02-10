Девять из десяти испанцев пользуются социальными сетями

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В Испании девять из десяти человек регулярно пользуются социальными сетями. В среднем этому занятию они посвящают два часа в день. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого платформой Hootsuite и агентством We Are Social.
Исследование также показало, что на 47 млн испанцев приходится 55 млн мобильных телефонов. В Интернете зарегистрированы 44 млн пользователей, из которых 40 млн — активные пользователи. Чаще всего в Интернет выходят с телефонов, на втором месте компьютеры, на третьем - планшеты. Далее идут умные часы, колонки и смарт-ТВ. 95% пользуются поисковиком Google.
Среди социальных сетей и мессенджеров популярны Twitter, Telegram, Instagram, TikTok, Skype, Snapchat, Messenger, WhatsApp и Facebook.