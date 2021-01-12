Испанцам разрешили прогуливать работу из-за снегопада

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Работодатели в Испании не смогут штрафовать сотрудников, которые не пришли на работу из-за последствий обильных снегопадов, вызванных бурей «Филомена».
Работников в данном случае защищает статья 47 Трудового кодекса. В ней, в частности, говорится, что можно не приходить на работу по таким уважительным причинам, как чрезмерный риск, вызванный наледью и перекрытие дорог из-за снегопада. Как сообщала noticia.ru, всё это жители Мадрида и ряда других регионов Испании в последние дни испытали на своей шкуре.
Впрочем, закон оставляет лазейку для работодателей, которые теоретически могут вычесть часть суммы из зарплаты, перенести работу на другой день или заменить её удалёнкой. Тут на защиту работников встали профсоюзы, которые заявили, что ни при каких обстоятельствах работодатель не вправе лишать своих сотрудников законных выходных или подвергать их штрафу.
С этим полностью согласны юристы, которые подчёркивают, что в случае таких природных явлений у «прогульщиков» вообще не будет никаких проблем, ведь препятствия в виде погодных аномалий легко доказать, просто обратившись к метеорологическим сводкам.