Испанские женщины смогут прогуливать работу во время месячных

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Власти Испании 17 мая планируют одобрить законопроект об абортах, который, в частности, даёт женщинам право на отгул в период менструации. Законопроект разработало Министерство равенства во главе с Ирен Монтеро.
Каждый месяц женщины смогут пользоваться трёхдневным отпуском, чтобы не перетруждать себя в критические дни. При этом, если соотвествующие рекомендации даст гинеколог, этот отпуск может быть продлён ещё на два дня.
Кроме того, новый закон подразумевает обеспечение девушек и женщин необходимыми гигиеническими средствами. Например, в школах будут бесплатно раздавать ученицам прокладки.