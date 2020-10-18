Каталонцы будут сами брать у себя пробы для теста на коронавирус

Департамент здравоохранения Каталонии начал использовать в Жироне новую схему взятия проб для теста на коронавирус. Её новшество заключается в том, что пациент должен самостоятельно сделать мазки из обеих ноздрей. Правда, весь процесс будет проходить под наблюдением медицинского работника.
Такое тестирование планируется регулярно проводить в местных школах и вузах, общежитиях и других учреждениях. Со временем самостоятельное взятие проб распространят на всю Каталонию.
Региональный министр здравоохранения Альба Вержес считает, что нововведение позволит упростить тестирование и снизить расходы на медперсонал. Сегодня в автономии ежедневно проводят 30 тысяч тестов на ковид, а с введением новой системы это число увеличат ещё на 24 тысячи.Темы: Общество