Власти Андалусии возьмут на работу человека для «разъяснительных бесед с цыганами»

Власти Андалусии опубликовали странное объявление о вакансии, а после шквала критики удалили его.
«Мы ищем квалифицированного и опытного человека в Хаэн (Ла Колония), чтобы он рассказывал о социальной интеграции и цыганской культуре. Работать нужно с учениками 5-6 классов. Вы должны заставить их понять, что не всё вокруг бесплатно и что им нужно учиться, чтобы иметь цели в жизни», - говорилось в объявлении. Об этом сообщает издание 20minutos.
Реакция общественности не заставила себя ждать. Региональные власти тут же обвинили в расизме. Объявление сняли с сайта и его уже невозможно найти даже через поиск.
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