Какую жару способен пережить человеческий организм?

Испанские медики рассказали, какие внешние температуры критичны для человека.
На днях учёные провели исследование, согласно которому через 30 лет столбики термометров в Испании поднимутся до 50 градусов. Да и сейчас летние температуры спокойно достигают 40 градусов и более. Насколько приспособлен человеческий организм к такой жаре?
По словам экспертов, человек может без особого труда переносить жару в районе 40 градусов при условии, что он восполняет потерю жидкости (нужно много пить воды). Максимальная температура воздуха при которой можно избежать негативных последствий — 55 градусов при нормальной влажности. При 60 градусах тело за несколько минут подвергнется гипертермии.
Вот что можно предпринять, чтобы избежать теплового удара даже при 45-градусной жаре.