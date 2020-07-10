В ресторане в Мадриде работает робот-официант

За время эпидемии коронавируса в ресторанах и кафе уже привычными стали антибактериальные гели и маски на лицах. Но в китайском ресторане Buen gusto в районе Аргансуэла (Мадрид) пошли дальше и придумали робота-официанта.
По словам работников заведения, посетители боятся физического контакта, и этим осложняется работа официанта. Поэтому робот, который развозит блюда с едой и даже поддерживает беседу с посетителями, стал настоящей находкой.
Нового помощника за 10 тысяч евро ресторан купил в Китае еще год назад, и тогда трудно было представить, насколько покупка окажется уместной. Робота назвали «Какауэте» — в переводе «Арахис».
«Мы готовим еду на кухне, ставим тарелки на подносы, которые есть у робота (он выдерживает до 10 кг) и говорим ему, к какому столу он должен везти еду», - рассказывает менеджер ресторана. Кроме того, он может поддерживать простую беседу с клиентами и проигрывать музыку.
Похоже, что роботы будут играть все более существенную роль в постпандемическом будущем и будут все чаще использоваться в ресторанах, торговых и развлекательных центрах.Темы: Общество Мадрид