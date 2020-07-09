На Балеарских островах вводят обязательное ношение масок

Правительство Балеарских островов разрабатывает новый комплекс мер для сдерживания коронавируса. Уже известно, что в их числе будет обязательное ношение гигиенических масок в любых общественных местах, в том числе на улице.
Председатель регионального правительства Франсина Арменголь уточнила, что новые нормы станут обязательными уже в понедельник. В случае их несоблюдения штраф составит 100 евро.
Сейчас ношение масок также является обязательным, но только там, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра.
За время пандемии на Балеарских островах от COVID-19 скончались 228 человек, а общее число заболевших составило 2347.
Ранее власти Каталонии также решили ввести обязательное ношение масок в любых общественных местах.Темы: Общество Пальма де Майорка