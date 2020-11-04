Какие регионы Испании могут первыми ввести домашний карантин?

Власти ряда испанских регионов обратились к центральному правительству с просьбой ввести на их территории домашний карантин в связи с распространением коронавируса. Ещё несколько автономных сообществ пока не приняли окончательного решения, но не исключают такой меры.
Главы Астурии, Мелильи и Сеуты уже направили в испанское правительство прошение о введении домашней изоляции. Мадрид пока отказал, попросив дождаться 9 ноября. В этот день будет оцениваться комплекс принятых испанскими властями мер по борьбе с пандемией.
Между тем в Кастилии-ла-Манче и Кастилии-и-Леоне активно изучают целесообразность домашнего карантина. В этих автономиях споры идут на уровне региональных правительств.Темы: Общество