Число жертв коронавируса в Испании перевалило за 38 тысяч

Министерство здравоохранения Испании в среду обновило данные о числе жертв коронавируса — 38 118 человек.
Общее число заражённых составило 1 284 408. Из них 8 924 диагноз поставили в последние 24 часа. Больше всего заболевших за день — в Мадриде, Каталонии, Стране Басков, Арагоне.
Заболеваемость ковидом на протяжении последних двух недель остаётся на уровне 529 пациентов на 100 тысяч человек. На сегодняшний день в больницы страны госпитализированы 20 325 человек с COVID-19, из которых 2 786 лежат в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки госпитализирован 2 481 человек, а выписано 2 166.Темы: Общество