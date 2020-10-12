Как правильно соблюдать домашнюю самоизоляцию при коронавирусе?

Минздрав Испании разметил на своём сайте рекомендации для тех, кто вынужден соблюдать самоизоляцию при лёгком протекании коронавируса. В ведомстве подчёркивают, что правила изоляции должны хорошо изучить не только больные, но и все, кто живёт с ними под одной крышей.

Правила самоизоляции дома

В комнате, где находится изолированный больной, обязательно должен быть телефон. Нужно оставаться дома и не покидать свою команду, хорошо её проветривать при закрытой двери. Желательно, чтобы у больного был свой отдельный санузел. Если приходится пользоваться общим, после каждого посещения его необходимо дезинфицировать. Нельзя приближаться к сожителям ближе, чем на 2 метра. В комнате должны быть средства гигиены для рук и мусорная корзина с крышкой. Отходы нужно складывать в пластиковый пакет, который потом можно плотно завязать и выбросить От гостей на время изоляции придётся отказаться. В случае доставки на дом, нужно просить оставить заказ под дверью.

Правила для ухаживающих за больным коронавирусом

Ухаживающие за больным считаются непосредственно контактирующими с ним и сами должны соблюдать 14-дневный карантин. У ухаживающих не должно быть факторов риска. Им самим необходимо проверять себя на наличие симптомов «ковида». Для любого контакта с выделениями больного нужно надевать перчатки. Во время нахождения в одном помещении с больным, нужно быть в маске. После контакта с больным (даже в перчатках) нужно мыть руки.

При общем ухудшении состояния необходимо сразу сообщить об этом своему врачу или позвонить по номеру 112. Если у кого-то из проживающих или ухаживающих за больным появились симптомы, не нужно приходить в медицинский центр. Нужно звонить по номеру, выделенному для этих целей в вашем муниципалитете. Вот эти номера.