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          Новости Испании » Новости » Общество » 11 самых опасных районов Испании: решение поселиться здесь может стоить жизни

          11 самых опасных районов Испании: решение поселиться здесь может стоить жизни

          22:13 17.06.2020

          В Испании есть районы, в которые даже полиция не решается войти без подкрепления. Наркотики, проституция и перестрелки здесь обычное явление. Интернет-издание El Cierre Digital составило список наиболее неблагополучных мест.

          Пальма Пальмилья (Palma Palmilla), Малага

          В минувшем феврале во время стычки между нарко-кланами 74-летний житель района Пальмилья погиб, поймав случайную пулю, – он всего лишь выглянул в окно на шум с улицы. Палмилья, располагающаяся к северу от Малаги. является одним из самых небезопасных районов в стране. Нелегальная иммиграция, нехватка местной полиции и незаконный оборот наркотиков – вот, с чем приходится соседствовать 30 тысячам местных жителей. Половина местного наслеления принадлежит к цыганской этнической группе, а уровень образования здесь самый низкий в области.

          Эль Ареналь (El Arenal), Пальма де Майорка

          Кроме центрального Сон-Готлеу, который давно известен преступностью, Эль Ареналь претендует на звание самого опасного района Пальмы. Оба района годами страдают от уличной проституции, а в Эль Ареналь несколько лет орудуют банды преступников румынского и болгарского происхождения, грабя туристов на пляже или у входов в ночные клубы. Местные жители так описывают свой район: «зимой очень тихо, а летом ужасно». По их словам, они не раз просили увеличить присутствие полиции на улицах и обеспечить контроль за приезжими. 

          Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (La Línea de la Concepción), Кадис

          Эта местность исторически считается проблемной. Проспект, разделяющий район Ла-Атунару, в народе называют «Уинстон-Черчилль-авеню», поскольку раньше здесь происходил нелегальный обмен табачными коробками, а теперь – наркотиками из Марокко. Здесь нет спортивных, развлекательных, культурных объектов или зеленых зон, есть только одна государственная школа и с каждым годом все меньше и меньше полицейских хотят работать в районе, боясь быть убитыми. По информации Министерства внутренних дел 40 процентов всех наркотиков поступают в Испанию именно через Кадис, и чаще всего из Марокко — главного поставщика марихуаны.

          Вирхен дель Кармен (Virgen del Carmen), Аликанте

          За последние десять лет численность иммигрантов в Аликанте увеличилась на 800 процентов, и район Вирхен дель Кармен является здесь одним из самых опасных: сегодня его населяют преимущественно приезжие и в большинстве – нелегальные. Многие из них промышляют мошенничеством и наркоторговлей. Сегодня в Вирхен дель Кармен царит разруха, но в планах восстановление района: власти собираются воплотить проект по реконструкции  более полусотни жилых домов, провести работу по устройству фасадов, крыш и общественных помещений. Однако пока что Вирхен дель Кармен выглядит мрачновато. 

          Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (El Puerto de Santa María), Андалусия

          В Андалусии 38% населения находятся на пороге бедности, согласно данным последнего доклада Андалузской сети по борьбе с бедностью. В наиболее деградировавших районах 84 процента жителей живут в условиях социальной изоляции — это вдвое больше, чем в других беднейших районах Испании. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария — один из таких районов в заливе Кадиса, где время, кажется, замерло. Его можно назвать одним из наиболее депрессивных и преступных. Здесь много точек, где происходит торговля наркотиками, а бедность местного населения, безработица, постоянный кризис и мрачный ландшафт создают небезопасную обстановку для жизни. 

          Барселонета (La Barceloneta), Барселона

          В одном из любимейших среди туристов европейских городов в целом напряженная обстановка с преступностью. И у главной набережной Барселоны стойкая слава самой преступной и самой недружелюбной к туристам точки в городе: на пляже полно городских бездельников, мошенников и воров. Местной полиции даже пришлось несколько лет подряд разносить на набережной «аварийные» комплекты одежды для тех  туристов, которые вышли из моря и обнаружили, что остались без вещей.  

          Са Пенья (Sa Penya), Ибица

          Ибица – возможно, самый известный в мире курорт, каждый сезон принимающий толпы туристов. Тем не менее, здесь есть свои серьезные проблемы – например, район Са Пенья. Этот район нравится путешественникам из-за своей характерности, однако местные жители годами критикуют муниципальные власти за пассивность перед лицом множества проблем: наркомании, разрухи и отсутствия нормальной  полиции, которая в большинстве случаев ограничивается лишь выпиской штрафов за неправильный проезд. Грязь, преступность и незаконный оборот наркотиков – вот обычные темы для обсуждения среди живущих здесь людей.

          Вайе де Хинамар, Тельде (Valle de Jinamar, Telde), Гран-Канария

          Жители Гран-Канарии жалуются на плачевную ситуацию в местности Хинамар: большинство населения находится за чертой бедности, а торговля наркотиками – частое дело. В районе нет библиотек, торговых центров, кинотеатров, нет даже нормального транспортного движения. Местность также имеет дурную славу района «Канарских матерей-девочек» из-за большого числа несовершеннолетних беременных девушек. Из вариантов досуга для молодежи – только футбольное поле возле школы. Освещение практически отсутствует, а присутствие полиции в районе – нулевое, из-за чего о безопасности в темное время суток не приходится и говорить. Нечто подобное происходит и в Эль-Таблеро, к югу от острова Гран-Канария, и в Ла-Ислете, в районе Лас-Пальмас. Последний особенно страдает от близости к порту с большим количество иммигрантов и моряков. Многие моряки вынуждены какое-то время жить в порту без средств к существованию, так как во время высадки на остров работодатели редко платят им. Немалое число молодежи вовлечено в торговлю наркотиками. 

          Кабаньяль (El Cabanyal), Валенсия 

          Некогда любимый район живописца Хоакина Соролья сегодня может серьезно напугать праздного туриста. Район исторически был населен цыганскими семьями и рыбаками, а сегодня активно наполняется нелегальными приезжими и становится местом незаконного оборота наркотиков. Переполненные мусорные контейнеры, грабежи, проституция – обычные явления в районе, а в летнее время к стандартному набору проблем прибавляются злоупотребляющие алкоголем отдыхающие и нескончаемые вечеринки. Некоторые местные жители, живущие здесь поколениями, смогли привыкнуть к неблагополучной ситуации в районе, однако большинство все же не выдерживают и уезжают. Самыми опасными улицами считаются Баррака, Прогресо, Эскаланте и Падре Луис Наварро. 

          Лавапьеc (Lavapiés), Мадрид

          Район, больше всего страдающий от наркотрафика в столице, - это Лавапьес. Жители района жалуются, что наркотики можно встретить на каждом углу района и это влечет за собой грабежи, драки и общую деградацию. Полиция на протяжении нескольких лет ведет борьбу с наркопритонами в этом месте, освобождая квартиры торговцев наркотиками и задерживая замешанных в деле преступников, тем самым давая вздохнуть соседям – правда, ненадолго: пока что в районе по-прежнему действует далеко не одна сеть нарко-мафии и Лавапьес уверенно лидирует по количеству проживающих в нем наркосемей. Вот один из свежих отзывов о районе Лавапьес на ресурсе Tripadvisor: «Я прожил здесь несколько дней и главное впечатление, которое у меня возникло, это что здесь не очень безопасно, на улицах много людей, которые лежат, пьют и курят, большое скопление иммигрантов, а ночью я бы не решился идти по улице в одиночку».

          Лас-Трес-миль-вивьендас (Tres mil viviendas), Севилья

          Чтобы описать ситуацию в этом неофициальном районе хватило бы рассказать о случае, который произошел здесь в 2016 году: тогда погибла семилетняя девочка, которая была ранена во время перестрелки между двумя местными цыганскими кланами, занимавшимися торговлей наркотиков. Район, расположенный в южной части Севильи, пользуется сомнительной честью быть одним из самых опасных мест в Испании, что регулярно подтверждается инцидентами с огнестрельным оружием и ссорами между цыганскими семьями. Здесь процветает торговля наркотиками, а преступники нередко используют полы в многоквартирных домах под плантации марихуаны, подключаясь к электросети, чем ставят под угрозу жизнь соседей. Многие дома стоят заброшенными, но большинство местных жителей не могут покинуть район из-за нехватки ресурсов.

          Темы: Общество  Мадрид  Барселона  Валенсия  Аликанте  Севилья  Малага  Пальма де Майорка  Кадис  Лас Пальмас де Гран Канария Недвижимость
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