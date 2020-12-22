Испанский телеканал на два дня прекратил вещание в знак протеста

Последние новости Испании на русском языке
Испанский телеканал Canal Sur во вторник в 8:30 прекратил вещание. Как раз в это время должна была начаться трансляция главной лотереи года. Вместо этого зрители увидели абсолютно чёрный экран.
Как сообщают испанские СМИ, работники телеканала и профсоюз RTVA объявили о двухдневной забастовке. Это значит, что 22 и 23 декабря вещания не будет. Как объяснили в профсоюзе, забастовка — знак протеста против сокращения финансирования.
Ранее испанские власти согласовали урезание бюджетного финансирования общественного телевидения на 14 млн евро.